"Berlusconi è morto". Il vivavoce intercettato: a cosa è stato costretto Gianni Letta per fermare gli sciacalli (Di sabato 15 maggio 2021) Silvio Berlusconi sta bene, sta meglio. Tanto che già oggi, sabato 15 maggio, potrebbe essere dimesso dal San Raffaele di Milano. Alla vigilia, il tam-tam impazzito di voci e indiscrezioni terrificanti, arrivate anche a riferire la morte del leader di Forza Italia, notizia poi smentita su più fronti. Il Cav è da tempo alle prese con dei guai di salute, legati al lungo recupero dal coronavirus che lo aveva colpito mesi fa. Il problema, ora, è un'infezione intestinale: "Il quadro clinico infiammatorio era diventato acuto. Per questo, i medici hanno deciso il ricovero. Il presidente ha ancora un po' di febbre, ma è in via di guarigione", ha spiegato Licia Ronzulli, la fedelissima che poi ha aggiunto che "non è tempo di coccodrillo. Appoggiate le penne, non è ancora tempo per scriverli, Berlusconi ci seppellirà tutti". Ma nel corso di una ...

