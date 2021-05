Berlusconi dimesso dal San Raffaele Il Cavaliere proseguirà le cure nella sua villa di Arcore

(Di sabato 15 maggio 2021) Il leader di Forza Italia, Silvio, secondo quanto si apprende, è statooggi pomeriggio dall’ospedale Sandi Milano, dove era ricoverato da martedì scorso. Iltornasua residenza diSan Martino ad, dove è stata attrezzata una stanza apposita per proseguire le. Per, si è trattato del secondo ricovero in poco tempo, dopo quello durato 24 giorni, dal 6 aprile al primo maggio. L’ex premier, 84 anni, aveva contratto il Covid in autunno e successivamente accusato patologie connesse al post infezione. Le dimissioni diarrivano dopo alcuni giorni di incertezza sulle sue reali condizioni di salute. Ieri fonti di Forza Italia (leggi l’articolo) ...

Silvioè statodall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato per diversi giorni. Lo riferiscono fonti vicine al leader di Forza Italia.ha lasciato il san ...Commenta per primo Silvioè statodall'ospedale San Raffaele. in aggiornamentoPrima di lasciare l'ospedale il leader di Forza Italia - come si vede nella foto esclusiva Adnkronos- ha incontrato il vicepresidente del Gruppo San ...Berlusconi era ricoverato da martedì per una gastroenterite e i postumi del Covid: è stato dimesso oggi dal San Raffaele ...