Berlusconi, come sta l’ex Premier: la notizia dell’ultim’ora (Di sabato 15 maggio 2021) Silvio Berlusconi è stato costretto al ricovero all’Ospedale San Raffaele di Milano martedì, come sta l’ex Premier: notizia dell’ultim’ora. Silvio Berlusconi è stato costretto al ricovero all’Ospedale San Raffaele di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 15 maggio 2021) Silvioè stato costretto al ricovero all’Ospedale San Raffaele di Milano martedì,sta. Silvioè stato costretto al ricovero all’Ospedale San Raffaele di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

VittorioSgarbi : Il Sottosegretario (che più sotto non si può...) Cancelleri dichiarava ieri: 'Il Ponte di Messina una balla elettor… - fi_giovani : Il Presidente @berlusconi è rientrato oggi nella sua residenza di Arcore. ?????? Si conclude così il ricovero all’Ospe… - Mirandola59 : RT @nino_pitrone: #SilvioBerlusconi, la menzogna: 'Morto, si aspetta la chiusura dei mercati'. Come si arriva alla fake-news - Ateodemocratico : RT @Teresa12401552: Il presidente della Repubblica lo deve eleggere il popolo italiano no sti Marciumi di politici,come Renzi Salvini Berl… - rtl1025 : ?? #Tajani: 'Il Presidente #Berlusconi continuerà a domicilio un adeguato periodo di riposo, di riabilitazione e cur… -