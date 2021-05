Bergamo | vandali a casa del socio del Napoli Club | “Mai problemi con gli atalantini”

(Di sabato 15 maggio 2021) Episodio increscioso al responsabile ai danni di undelAzzurra fondato nel 2015, con una serie di scritte offensive e intimidatorie collegate alla tifoseria atalantina lasciate fin sul pianerottolo e la porte di, oltre a danneggiamenti all’auto dell’uomo. Il fatto è stato reso noto dai responsabili del gruppo che ha sede in via Furietti 9 acon un comunicato, in cui specificano di non aver mai avutoe tanta volte aver visto le partire insieme ai tifosi della Dea: Il Direttivo delAzzurra insieme a tutti i suoi soci esprimono la propria indignazione e il massimo sostegno a Enzo Celentano e sua mamma Imma, per gli ignobili e deprecabili atti ...

... non ultima la donazione all'Ospedale degli Alpini in Fiera fatta daAzzurra in collaborazione con altri Club Napoli e precisamente Novara, La Spezia e Arezzo". "Questi deplorevoli atti fanno ...... quando Rfi ha dovuto allertare una squadra di tecnici manutentori, spediti per rimettere in ordine le strutture e mettere fine ai rallentamenti imposti fra le stazioni die Verdello - ...I soci: «Costruttore di buoni rapporti tra le tifoserie, mai successa una cosa simile in cinque anni. Gesti di una minoranza che macchia la rispettabilità degli altri».I Club Napoli esprimono la loro vicinanza a Enzo Celentano, membro del Club Napoli Bergamo, vittima di atti vandalici a sfondo discriminatorio.