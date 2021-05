Bergamo | posata la prima passerella ciclopedonale per scavalcare la circonvallazione

(Di sabato 15 maggio 2021) Ladelle diverse passerelle ciclopedonali che sono previste perladiè statanella notte di venerdì tra via Colognola e via San Sisto. Il piano del Comune prevede l’installazione di passerelle ciclopedonali anche a Campagnola, in corrispondenza del parco Ovest e infine al Rondò delle valli.

Advertising

webecodibergamo : Nella notte posata la passerella ciclo pedonale per scavalcare la circonvallazione Colognola -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo posata

L'Eco di Bergamo

statanella notte tra venerdì 14 e sabato 15 ...Quest'apertura segue quella di Firenze, Roma, Torino, Bologna,, Padova, Bari, Palermo e ... un cubo magico le cui pareti e pavimenti sono rivestiti in resina by Rezina® , perfettamente...La prima di una serie di passerelle ciclopedonali per scavalcare la circonvallazione di Bergamo è stata posata nella notte tra via Colognola e via San Sisto. Il piano del Comune ...Nonostante le nuove zebre, in un punto in particolare dove si stacca la strada laterale di via Anghinelli, e c'è una scuola d'infanzia.