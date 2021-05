Benevento | accoltellate due donne | fermati i responsabili

Leggi su vesuvius

(Di sabato 15 maggio 2021) Prima la rapina in un appartamento e poi l’accoltellamento di due. E’ successo a, dove le forze dell’ordine hanno fermato i rapinatori. L’operazione in via San Antonio Abate (Getty Images)Dopo una violenta rapina in una causa, con seguente accoltellamento di due, le forze dell’ordine sono riusciti a fermare due rapinatori a. I due malviventi hanno compiuto l’aggressione in via San Antonio Abate, all’interno di un appartamento. Dopo la rapina hanno tentato la fuga, ma i Carabinieri sono riusciti a fermarli dopo un lungo inseguimento. Uno dei due era un minorenne ed è stato portato in una struttura protetta. POTREBBE INTERESSARTI >>> Napoli, ennesima aggressione ai medici del 118: ambulanza danneggiata Le duenonostante le subite ferite non sono in pericolo ...