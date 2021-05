Beach volley, Europei Under 22 Baden. L’Italia si ferma: quinti Dal Corso/Marchetto, none Scampoli/Gottardi (Di sabato 15 maggio 2021) Niente semifinali per l’ItalBeach al Campionato Europeo Under 22 che si chiuderà domani a Baden in Austria. La doppia coppia azzurra si ferma nella prima parte della fase ad eliminazione diretta con qualche rimpianto, anche per via di un sorteggio non proprio fortunato che ha messo presto di fronte le due coppie italiane a due delle super favorite per il podio. Quinto posto per Dal Corso/Marchetto nel torneo maschile, nono posto per Gottardi/Scapoli in campo femminile. In campo femminile era iniziata bene la giornata di Scampoli/Gottardi che avevano travolto con un secco 2-0 (21-11, 21-15) le padrone di casa austriache Bruckner/Hinteregger al termine di un match a senso unico. Negli ottavi di finale, però, la coppia italiana ha ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Niente semifinali per l’Italal Campionato Europeo22 che si chiuderà domani ain Austria. La doppia coppia azzurra sinella prima parte della fase ad eliminazione diretta con qualche rimpianto, anche per via di un sorteggio non proprio fortunato che ha messo presto di fronte le due coppie italiane a due delle super favorite per il podio. Quinto posto per Dalnel torneo maschile, nono posto per/Scapoli in campo femminile. In campo femminile era iniziata bene la giornata diche avevano travolto con un secco 2-0 (21-11, 21-15) le padrone di casa austriache Bruckner/Hinteregger al termine di un match a senso unico. Negli ottavi di finale, però, la coppia italiana ha ...

Advertising

Francescouc73 : Calcio a 5:Sì Calcio a 11:Sì Volley:Sì Beach Soccer:No Beach Volley:No Sembra assurdo ma é così(non lo sarà ma per… - zazoomblog : Beach volley Europei Under 22 Baden. Due sconfitte per gli azzurri Dal Corso-Marchetto agli ottavi - #Beach… - 15Nevermind : Così fortunato nella vita che domani ho il beach volley e le previsioni portano pioggia ininterrottamente da mezzan… - grzlrs : Il segreto per rimorchiare è fumare e saper giocare a beach volley. Ovviamente quante di queste cose faccio io nella mia vita? ESATTO - indiavolati : @t0osieslide Io adoro il beach volley -