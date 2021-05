Bastoncini di polenta al rosmarino | buonissimi uno tira l’altro

Leggi su cityroma

(Di sabato 15 maggio 2021)dial, uno stuzzichino invitante e gustosissimo, ideale per aperitivi e buffet in compagnia.dialOggi vi mostro una ricetta che stuzzicherà l’appetito, una croccante e invitante bontà perfetta da servire per aperitivi e antipasti in occasioni speciali, o quando volete stupire gli amici con qualcosa di buono, ma anche veloce da preparare, idial, gustosissimi e talmente irresistibili che uno, una ricetta che si realizza in poche e semplici mosse e seguendo le indicazioni di seguito riportate, anche in modo molto semplice. Tutto il sapore inconfondibile della mitica, in una ...