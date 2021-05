Avere 25 anni oggi. L’infermiera Laura Frisardi: «Ho imparato a cogliere l’attimo» (Di sabato 15 maggio 2021) Doveva essere un anno di grande gioia il 2020, per Laura Frisardi, infermiera di ricerca. Aveva in programma il matrimonio e una festa per 250 amici. È arrivato il Covid-19. E Laura, laurea triennale in Scienze Infermieristiche, si è trovata catapultata in un altro mondo. Leggi anche › iO Donna compie 25 anni Come è stato lavorare nella sanità nell’anno della pandemia? Ho preso servizio nel gennaio 2020, un mese prima del lockdown. Ancora oggi ci sono colleghi e pazienti di cui conosco solamente gli occhi. Il volto è rimasto sempre coperto dalla mascherina. Non lavoro in un reparto Covid, sono infermiera di ricerca: seguo i malati sottoposti a trial clinici in ambito oncologico. ... Leggi su iodonna (Di sabato 15 maggio 2021) Doveva essere un anno di grande gioia il 2020, per, infermiera di ricerca. Aveva in programma il matrimonio e una festa per 250 amici. È arrivato il Covid-19. E, laurea triennale in Scienze Infermieristiche, si è trovata catapultata in un altro mondo. Leggi anche › iO Donna compie 25Come è stato lavorare nella sanità nell’anno della pandemia? Ho preso servizio nel gennaio 2020, un mese prima del lockdown. Ancoraci sono colleghi e pazienti di cui conosco solamente gli occhi. Il volto è rimasto sempre coperto dalla mascherina. Non lavoro in un reparto Covid, sono infermiera di ricerca: seguo i malati sottoposti a trial clinici in ambito oncologico. ...

