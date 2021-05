Auto contromano in superstrada, il racconto del giovane alla guida del furgone: 'Schianto choc, ho rischiato davvero tanto' (Di sabato 15 maggio 2021) CORRIDONIA - 'Quel che conta è che sono riuscito ad uscirne con le mie gambe'. Non fa tanti giri di parole Domenico Barbieri, l'uomo che nel pomeriggio di giovedì era alla guida del furgone Volkswagen ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 15 maggio 2021) CORRIDONIA - 'Quel che conta è che sono riuscito ad uscirne con le mie gambe'. Non fa tanti giri di parole Domenico Barbieri, l'uomo che nel pomeriggio di giovedì eradelVolkswagen ...

Advertising

CoESItalia : Nuovo Articolo: Contromano choc in superstrada Frontale tra auto e furgone Quattro uomini feriti (Video) - infoitinterno : Tolentino, altra manovra 'da matti' in superstrada: auto contromano all'uscita in Zona Industriale (VIDEO) - orso76 : @madddalena Forse è stagione allora: - infoitinterno : Tolentino, auto imbocca la superstrada contromano (video) - newsautoit : ?? Nelle #Marche l'ennesimo #incidente provocato da un’auto contromano. l bilancio dell'impatto fra un #Rav 4 condot… -