Aurora Ramazzotti commenta il ritorno di fiamma di JLo e Ben Affleck

Prima di iniziare la sua popolare Rubrichetta, Aurora Ramazzotti si è espressa sul ritorno di Jennifer Lopez con l'ex Ben Affleck Sabato fa rima con "Rubrichetta" per Aurora Ramazzotti. Oramai la sua community lo sa e non aspetta altro che la settimana arrivi nel weeekend per poter interagire con la giovane presentatrice. Dal canto suo Aurora Ramazzotti cerca sempe di essere puntuale e di far sapere quando e se ci sarà. La "Rubrichetta" è quel momento di posta del cuore nel quale i followers della giovane presentatrice chiedono consigli, per la maggiorparte sentimentali, e ricevono risposte creative e schiette. Col tempo, Aurora Ramazzotti ha anche fatto capire come la pensa su alcuni casi, perché se è vero che la ...

