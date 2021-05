Auguri di buon onomastico | le frasi più originali per colpire il destinatario

Leggi su donnaglamour

(Di sabato 15 maggio 2021) Fare glidiin modo originale si può: scopriamo insieme lepiù belle da mandare al festeggiato. A corto di idee per scrivere gliper l’? Nessun problema: ci sono tantissime, alcune decisamente, che possono essere utilizzate per far sentire la vostra vicinanza al festeggiato. Scopriamo insieme quali sono le più belle.di: lepiù belle L’è una ricorrenza cattolica che celebra tutte le persone il cui nome coincide con quello del santo o del beato del giorno in calendario. Per qualcuno è importante quanto il compleanno ed è vietato dimenticarlo, altri non sanno ...