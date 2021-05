Attacco globale alla ‘Ndrangheta: arrestato il latitante Giuseppe Romeo (Di sabato 15 maggio 2021) Attacco globale alla ‘Ndrangheta: arrestato allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino il pericoloso latitante di ‘Ndrangheta Giuseppe Romeo Attacco globale alla ‘Ndrangheta: E’ rientrato ieri dalla Spagna presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino il pericoloso latitante di ‘Ndrangheta Giuseppe Romeo, classe 1986, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021)allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino il pericolosodi: E’ rientrato ieri dSpagna presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino il pericolosodi, classe 1986, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP)

