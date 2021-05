Atp Roma, Sonego - Djokovic in diretta tv: orario della semifinale (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 maggio 2021 " Fiato sospeso per le semifinali degli Internazionali di Roma 2021 . Il nostro Lorenzo Sonego in campo per un sogno. Tra lui e la finale dell' Atp di Roma niente meno che il ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 maggio 2021), 15 maggio 2021 " Fiato sospeso per le semifinali degli Internazionali di2021 . Il nostro Lorenzoin campo per un sogno. Tra lui e la finale dell' Atp diniente meno che il ...

Advertising

Eurosport_IT : SONEGO CI FA SOGNAREEEEEEEE! ?????? Il torinese dopo 3 ore e 24 minuti di dura battaglia batte Thiem e conquista meri… - PasutJack : RT @lorenzofares: Striscione della settimana agli #IBI2021 'Da Verona in motorin per vedere il tuo topspin' La prossima volta anche meno… - TennisWorldit : Atp Roma - Rafa Nadal supera il gigante Opelka e festeggia la 500sima su terra - lorenzofares : Striscione della settimana agli #IBI2021 'Da Verona in motorin per vedere il tuo topspin' La prossima volta anch… - Eurosport_IT : Nadal non si ferma: domenica è caccia al 10° titolo a Roma! ???? #EurosportTENNIS -