Atletica, pista: Re migliora il primato italiano nei 300 metri a Rieti (Di sabato 15 maggio 2021) Davide Re, già primatista italiano del giro di pista, si migliora ancora a Rieti. Il ligure delle Fiamme Gialle ferma il cronometro sul 32.82, abbassando di poco più di mezzo secondo il precedente primato fatto siglare sulla pista del Guidobaldi nel 2017 in 33.44. Un risultato importante che apre la due giorni di test su distanze non olimpiche e domani proseguirà con un nuovo impegno sui 500 metri. Re sarà impegnato negli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, il 29 e il 30 maggio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Davide Re, già primatistadel giro di, siancora a. Il ligure delle Fiamme Gialle ferma il cronometro sul 32.82, abbassando di poco più di mezzo secondo il precedentefatto siglare sulladel Guidobaldi nel 2017 in 33.44. Un risultato importante che apre la due giorni di test su distanze non olimpiche e domani proseguirà con un nuovo impegno sui 500. Re sarà impegnato negli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, il 29 e il 30 maggio. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Atletica pista Marcia, Europei Podebrady 2021. Italia attesa protagonista, La Torre: 'Serve spirito di squadra' ... con Antonella Palmisano e Massimo Stano come principali punte azzurre: ' Antonella a Podebrady si è sempre trovata bene - spiega ancora La Torre - Stano mi è piaciuto molto in pista, la condizione ...

Lanfri, destinazione Everest: dallo sprint alle vette Sprinter ai Mondiali ? Sprinter ai Mondiali di atletica a Londra 2017 vinse l'argento nella ... solo che i costi mi avevano spaventato: 14 mila euro per le protesi da corsa, 16 mila per quelle da pista.

Atletica, pista: Re migliora il primato italiano nei 300 metri a Rieti Sportface.it Rieti: Davide Re migliora 62 centesimi sui 300 RIETI - Secondo aggiornamento da Rieti dove si sta svolgendo un Meeting giovanile con gare di contorno per assoluti che vedono presenti molti atleti elite tra cui Davide Re. E tocca proprio al finanzi ...

Lanfri, destinazione Everest: dallo sprint alle vette La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...

