Atalanta | Toloi | ' Coppa Italia? Ora è l' obiettivo più importante'

GENOVA - "Tutti noi e i nostri tifosi meritiamo un trofeo, anche se non possiamo commettere errori come oggi". Rafael, capitano dell'al rientro dopo 2 giornate di stop per la lesione al flessore destro, ai microfoni dell'ufficio stampa nerazzurro parla della vittoria col Genoa e della Coppa Italia da ...Ballardini(3 - 4 - 2 - 1): Gollini;, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (46' Pessina), Gosens (76' Palomino); Malinovskyi (57' Lammers), Miranchuk (89' Muriel); D. Zapata (...Penultima di campionato, con il Genoa, ormai salvo, che affronta la motivatissima Atalanta dell’ex Gasperini, che in caso di successo è matematicamente qualificata alla Champion Legue 2021-22. Per l’o ...ll difensore dell'Atalanta Rafael Toloi ha parlato ai microfoni di Atalanta.it commentando la Champions aritmetica e la finale con la Juve: "Abbiamo fatto ...