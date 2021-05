Atalanta, terza volta in Champions e l’orgoglio dei successi «mai normali» (Di sabato 15 maggio 2021) E’ inutile che le chiediate di essere normale: l’Atalanta non sarà mai normale. Poteva essere il pomeriggio più tranquillo della storia, si è trasformato nel pomeriggio più thriller, o quasi, della stagione. Con una squadra che prima domina e poi … Leggi su ecodibergamo (Di sabato 15 maggio 2021) E’ inutile che le chiediate di essere normale: l’non sarà mai normale. Poteva essere il pomeriggio più tranquillo della storia, si è trasformato nel pomeriggio più thriller, o quasi, della stagione. Con una squadra che prima domina e poi …

Advertising

FBiasin : Terza qualificazione di fila in #Champions per l'#Atalanta. Un capolavoro di gestione, un esempio per tutto il mo… - romanzotweet : Per la terza stagione consecutiva l’ #Atalanta di mister #Gasperini si qualifica per la #championsleague ?????? - gazzola_marco : RT @FBiasin: Terza qualificazione di fila in #Champions per l'#Atalanta. Un capolavoro di gestione, un esempio per tutto il mondo calcio.… - GFabrygherardi : RT @IlPresidentiss1: Complimenti all'Atalanta per la terza volta di fila in Champions League ?? #GenoaAtalanta - GFabrygherardi : RT @CucchiRiccardo: Per la terza stagione consecutiva l'#Atalanta centra la qualificazione in #ChampionsLeague. È un risultato sportivo str… -