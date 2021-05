Atalanta, poker col brivido: il 4-3 al Genoa vale la Champions (Di sabato 15 maggio 2021) Nella 37esima giornata di Serie A, Genoa-Atalanta 3-4 sancisce la terza qualificazione consecutiva in Champions League dei nerazzurri, ottenuta con un turno d’anticipo. Al Ferraris gara apparentemente chiusa nel primo tempo con il tris siglato da Zapata, Malinovskyi e Gosens, ma che vive una ripresa infuocata grazie alla riscossa dei padroni di casa con la doppietta di Shomurodov e il rigore di Pandev. Di Pasalic il gol del momentaneo 1-4: gli orobici soffrono nel finale ma si regalano la più bella delle gioie. Genoa-Atalanta 3-4 Cosa è successo? Una giornata memorabile stava rischiando di trasformarsi in un incubo per l’Atalanta, che ha staccato con troppi minuti d’anticipo la spina, permettendo ad un coriaceo Genoa di rientrare in partita. Al termine però, i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Nella 37esima giornata di Serie A,3-4 sancisce la terza qualificazione consecutiva inLeague dei nerazzurri, ottenuta con un turno d’anticipo. Al Ferraris gara apparentemente chiusa nel primo tempo con il tris siglato da Zapata, Malinovskyi e Gosens, ma che vive una ripresa infuocata grazie alla riscossa dei padroni di casa con la doppietta di Shomurodov e il rigore di Pandev. Di Pasalic il gol del momentaneo 1-4: gli orobici soffrono nel finale ma si regalano la più bella delle gioie.3-4 Cosa è successo? Una giornata memorabile stava rischiando di trasformarsi in un incubo per l’, che ha staccato con troppi minuti d’anticipo la spina, permettendo ad un coriaceodi rientrare in partita. Al termine però, i ...

