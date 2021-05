Atalanta in Champions, Ibra salta l'Europeo, Paltrinieri imbattibile: le notizie del giorno (Di sabato 15 maggio 2021) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie Gasport 15 maggio - 17:57 Leggi su gazzetta (Di sabato 15 maggio 2021) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Sport Vari: tutte leGasport 15 maggio - 17:57

Advertising

FBiasin : Terza qualificazione di fila in #Champions per l'#Atalanta. Un capolavoro di gestione, un esempio per tutto il mo… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ATALANTA IN CHAMPIONS LEAGUE Bergamaschi alla 3^ qualificazione consecutiva #SkyUCL… - Eurosport_IT : ATALANTA, LA FAVOLA CHAMPIONS CONTINUA! ?????? I ragazzi di Gasperini non si fermano più: il 4-3 al Genoa regala ai… - sildavbarman : RT @Cuore_Toro: Ma ci rendiamo conto che Lo Spezia è salvo, l’Atalanta é in Champions e il Torino che per noi è il TORO per Cairo è il toro… - persemprecalcio : ??? Grazie alla rocambolesca vittoria per 4-3 sul campo del #Genoa, l'#Atalanta disputerà per la terza volta consecu… -