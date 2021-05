Atalanta, Gasperini: «Questa qualificazione in Champions ha un sapore speciale» (Di sabato 15 maggio 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato al termine di Genoa-Atalanta Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 4-3 in casa del Genoa che è valsa la qualificazione matematica in Champions League. TERZO ANNO IN Champions – «Era difficile pensare di arrivare tre anni di finale in Champions, perché ripetersi è sempre difficile. Da dicembre in poi la squadra è stata grandissima, quest’anno la concorrenza era acerrima. Quest’anno Questa qualificazione ha un sapore migliore». SPINA STACCATA – «A un certo punto abbiamo staccato la spina. La stessa squadra che ha fatto un primo tempo notevole, poi si è fermata e abbiamo subito tre gol in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Gian Pieroha parlato al termine di Genoa-Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 4-3 in casa del Genoa che è valsa lamatematica inLeague. TERZO ANNO IN– «Era difficile pensare di arrivare tre anni di finale in, perché ripetersi è sempre difficile. Da dicembre in poi la squadra è stata grandissima, quest’anno la concorrenza era acerrima. Quest’annoha unmigliore». SPINA STACCATA – «A un certo punto abbiamo staccato la spina. La stessa squadra che ha fatto un primo tempo notevole, poi si è fermata e abbiamo subito tre gol in ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi gli 11 scelti da mister #Gasperini! ?? Here's our #StartingXI to face Genoa! Presented by @Plus500… - ZZiliani : E ora attenzione. Oggi #Gasperini rischia 20 giorni di squalifica (l’#Atalanta è 2^ e in finale di #CoppaItalia con… - nick_tara92 : RT @willy_signori: Chapeau all’Atalanta e al lavoro di Gasperini/Sartori. Un anno può essere un po’ di fortuna, 3 consecutivi per un realtà… - 5T1C4ZZ1__ : RT @gippu1: Su 10 campionati di serie A interi disputati sulle panchine di Genoa e #Atalanta, quel fenomeno di Gian Piero Gasperini si è qu… - buoncalcio : Atalanta, Gasperini: “Tre gol da situazione di assoluto controllo” -