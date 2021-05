Astra Day, a Caserta 6mila prenotati in quindici minuti per il 18 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeimila utenti in quindici minuti si sono registrati alla piattaforma attivata dall’Asl di Caserta per l’Astra Day in programma il 18 maggio all’hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. Il portale è stato attivato alle 6:01, ed in pochi minuti c’erano già oltre 16.000 accessi contemporanei; alle 6:16 il portale è stato chiuso con 6.000 registrazioni. La struttura operativa Sani.arp ha garantito la funzionalità e regolarità del processo. L’Astra Day del 18 maggio sarà il secondo in una settimana; l’11 maggio scorso l’Astra Day andò avanti per 41 ore consecutive con oltre 8mila vaccinati under30. Questa volta ne saranno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeimila utenti insi sono registrati alla piattaforma attivata dall’Asl diper l’Day in programma il 18all’hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi di, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. Il portale è stato attivato alle 6:01, ed in pochic’erano già oltre 16.000 accessi contemporanei; alle 6:16 il portale è stato chiuso con 6.000 registrazioni. La struttura operativa Sani.arp ha garantito la funzionalità e regolarità del processo. L’Day del 18sarà il secondo in una settimana; l’11scorso l’Day andò avanti per 41 ore consecutive con oltre 8mila vaccinati under30. Questa volta ne saranno ...

