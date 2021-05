Ascolti TV | Venerdì 14 maggio 2021. Top Dieci stabile a 3,3 milioni (15.5%), l’Isola a 2,8 mln (16.7%), Quarto Grado chiude al 9% (Di sabato 15 maggio 2021) Top Dieci Nella serata di ieri, Venerdì 14 maggio 2021, su Rai1 Top Dieci – dalle 21:35 alle 00:01 – ha conquistato 3.270.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi – dalle 21:49 alle 1:08 – ha incollato davanti al video 2.796.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 N.C.I.S. ha interessato 1.373.000 spettatori (5.4%), mentre Blue Bloods 1.120.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Io vi troverò ha raccolto 1.753.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Lontano lontano è seguito da 1.323.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 l’ultimo appuntamento con Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.648.000 spettatori (9%). Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.003.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 Indiana Jones e il regno del teschio di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 15 maggio 2021) TopNella serata di ieri,14, su Rai1 Top– dalle 21:35 alle 00:01 – ha conquistato 3.270.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale5dei Famosi – dalle 21:49 alle 1:08 – ha incollato davanti al video 2.796.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 N.C.I.S. ha interessato 1.373.000 spettatori (5.4%), mentre Blue Bloods 1.120.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Io vi troverò ha raccolto 1.753.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Lontano lontano è seguito da 1.323.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 l’ultimo appuntamento contotalizza un a.m. di 1.648.000 spettatori (9%). Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.003.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 Indiana Jones e il regno del teschio di ...

Advertising

Giadahsospesap1 : RT @TV_Italiana: L'#Isola dei Famosi a rischio eliminazione? ?? Continuano gli ascolti bassi per il reality condotto da Ilary Blasi: 16.7%… - TrashGioGio : RT @TV_Italiana: L'#Isola dei Famosi a rischio eliminazione? ?? Continuano gli ascolti bassi per il reality condotto da Ilary Blasi: 16.7%… - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri li trovate qui ?? - TV_Italiana : L'#Isola dei Famosi a rischio eliminazione? ?? Continuano gli ascolti bassi per il reality condotto da Ilary Blasi… - raspa90 : RT @tvblogit: Ascolti tv venerdì 14 maggio 2021 -