Ascolti TV | Venerdì 14 maggio 2021 Top Dieci stabile a 3 | 3 milioni 15 5% | l’Isola a 2 | 8 mln 16 7% | Quarto Grado chiude al 9%

Advertising

FraLauricella : RT @FraLauricella: #ascoltitv #isoladeifamosi battuta da #TopDieci. Ma di solito la presenza di #TommasoZorzi, star del web e aspirante vol… - infoitcultura : Ascolti tv: il venerdì sera non convince il pubblico, Top Dieci va meglio de L’Isola dei Famosi - LUCARAIMO1 : RT @notiziedalraimo: #Tv, #Ascolti venerdì 14 maggio 2021. Leggi l'articolo: - notiziedalraimo : #Tv, #Ascolti venerdì 14 maggio 2021. Leggi l'articolo: - infoitcultura : Ascolti Tv venerdì 14 maggio 2021 Top Dieci a 3,3 mln, L’isola scende a 2,8 mln -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì

MILANO - Da14 maggio arriva anche nelle radio in Italia, ed è disponibile in digitale, il singolo di ...perché "Too Much Love Will Kill You" è un brano che coinvolgerà chiunque lo". "In ......è tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e la diciassettesima puntata è andata in onda ieri14 ... L'Isola dei Famosi 15 -1puntata: 3.602.000 telespettatori, 21,68% di share 2puntata: 3.047.