Ascolti Tv 14 maggio | Top Dieci batte L’Isola Bene il film di Italia1 | stabili Nuzzi 9% | Crozza e Zoro

(Di sabato 15 maggio 2021), trend: Toprimane stabile, Ilary raduna i ‘soliti’ seguaci del venerdì (meno della puntata precedente, come una settimana fa). Fa di nuovo il 9%ildi Italia 1 con Liam Neeson. Coprifuoco sempre più lasso e Italia sempre più ‘aperta’, venerdì 14, con quello che ne consegue per la società ma anche per la tv. Contro Carlo Conti con Top 10 su Rai1, Canale 5 schieravadei famosi (ieri fuori Emanuela Tittocchia, Isolde Kostner superleader, al televoto Ignazio Moser, Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli). Il resto della griglia eraassortito: su Rai2 c’era il teleNcis e poi Blue Bloods e su Rai3 ilLontano Lontano. E poi c’era la sfida tra Gianluigi ...

Teleblogmag : Leggero vantaggio de l'#isola sullo share ma la seconda puntata settimanale si conferma negativa. #Ascoltitv… - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 14 maggio 2021 - tvblogit : Ascolti tv venerdì 14 maggio 2021 - fabiofabbretti : La lunga diretta del #Giro su Rai 2 al 9.8% (Giro all'Arrivo 14.7%) - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 14 maggio 2021. Top Dieci stabile a 33 milioni (15.5%) l’Isola ricala a 28 mln (16.7%) Quarto G… -

