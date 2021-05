Arte | è morta Deanna Frosini | la pittrice iperrealista del Psi**

(Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - LaMilvia, ritrattista dei primi presidenti della Repubblica italiana e di numerose opere narranti la storia e i principali protagonisti del movimento socialista italiano, èall'età di 81 anni in una casa di riposo di Roma. Nel 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva concesso all'artista l'assegno straordinario vitalizio previsto dalla cosiddetta 'legge Bacchelli'. Era nata il 2 febbraio 1940 a Pistoia ma dall'età di 20 anni abitava a Roma.figurativa, connotata da un trattoè stata l'artista che ha eseguito, tra il 1987 e 1989, i ritratti dei primi presidenti della Repubblica esposti a Palazzo Chigi. Al tempo stesso è stata l'autrice delle ...

...nei quadri di natura morta ricorda a chi guarda la fragilità e la precarietà di ogni vita. Teschi, clessidre, orologi, frutti bacati e fiori appassiti fanno il loro ingresso nello spazio dell'arte: ...