Arriva l'assegno unico: ecco come funziona (Di sabato 15 maggio 2021) L’assegno unico universale verrà riconosciuto, a partire dal 1° luglio, solo ad alcune categorie di contribuenti. La soddisfazione del ministro Bonetti Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 maggio 2021) L’universale verrà riconosciuto, a partire dal 1° luglio, solo ad alcune categorie di contribuenti. La soddisfazione del ministro Bonetti

