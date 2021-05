Arrestato ex dipendente Telecom (Di sabato 15 maggio 2021) di Pina Ferro I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Fabiola Garello, in esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura, hanno tratto in arresto Gaetano Esposito di 68 anni, residente a Melito di Napoli, indagato nell’ambito dell’indagine riguardante la truffa della cosiddetta ‘bene emissione’. Ecco il modus operandi collaudato: contattavano i proprietari di beni di lusso intenzionati a venderli tramite annunci pubblicizzati su siti internet, si recavano all’appuntamento muniti di assegno circolare falso e, recatisi in banca per l’incasso, facevano contattare l’istituto di credito emittente per verificarne le genuinità. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 15 maggio 2021) di Pina Ferro I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Fabiola Garello, in esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura, hanno tratto in arresto Gaetano Esposito di 68 anni, residente a Melito di Napoli, indagato nell’ambito dell’indagine riguardante la truffa della cosiddetta ‘bene emissione’. Ecco il modus operandi collaudato: contattavano i proprietari di beni di lusso intenzionati a venderli tramite annunci pubblicizzati su siti internet, si recavano all’appuntamento muniti di assegno circolare falso e, recatisi in banca per l’incasso, facevano contattare l’istituto di credito emittente per verificarne le genuinità. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia

