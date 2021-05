Arisa si racconta tra le molestie ricevute e la relazione con Andrea Di Carlo

Leggi su 361magazine

(Di sabato 15 maggio 2021) Ospite di Francesca Fagnani nel programma Belve, in onda in seconda serata su Rai Due,si èta In attesa della finale di Amici che andrà in onda stasera e doveha avuto un ruolo importante in questa edizione, la cantante si èta a “Belve”. Nella nuova stagione della trasmissione, ideata e condotta da Francesca Fagnani e che va in onda in seconda serata su Rai Due,ha parlato di sé ricordando le varie tappe della sua carriera e svelando il rapporto con i genitori, dettagli sullaconDie qualcosa che non aveva mai reso pubblica. In un’intervista in cui la giornalista ha incalzato con le domande,si è aperta completamente e senza fronzoli. Ci sono stati due momenti ...