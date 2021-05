Arisa confessa le molestie sessuali: “Ero già adulta” (Di sabato 15 maggio 2021) La cantante Arisa si è aperta durante il programma tv “Belve” raccontando tutto il suo dolore per le molestie di cui è stata vittima: in studio è calato il gelo. Ecco le sue parole. Ospite a “Belve”, nuovo programma tv condotto da Francesca Fagiani su Rai 2, la cantante si è lasciata andare in uno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 15 maggio 2021) La cantantesi è aperta durante il programma tv “Belve” raccontando tutto il suo dolore per ledi cui è stata vittima: in studio è calato il gelo. Ecco le sue parole. Ospite a “Belve”, nuovo programma tv condotto da Francesca Fagiani su Rai 2, la cantante si è lasciata andare in uno L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Arisa si confessa in tv ma fatica a parlarne: «Sono stata molestata» - Italia_Notizie : Arisa si confessa in tv ma fatica a parlarne: «Sono stata molestata» - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Arisa si confessa: “Voglio una famiglia, non voglio stare sola” - tweetnewsit : Arisa si confessa: “Voglio una famiglia, non voglio stare sola” - infoitcultura : Arisa si confessa: “Voglio una famiglia, non voglio stare sola” -