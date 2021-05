Arisa confessa le molestie sessuali | “Ero già adulta”

(Di sabato 15 maggio 2021) La cantantesi è aperta durante il programma tv “Belve” raccontando tutto il suo dolore per ledi cui è stata vittima: in studio è calato il gelo. Ecco le sue parole. Ospite a “Belve”, nuovo programma tv condotto da Francesca Fagiani su Rai 2, la cantante si è lasciata andare in uno L'articolo proviene da Leggilo.org.

E' unache sia cuore aperto e con visibile dolore, quella che ha preso parte ieri sera a Belve, la trasmissione della seconda rete Rai condotto da Francesca Fagnani . Nel corso dell'...E ora il cantante sia Whoopsee , dove racconta tutte le sue difficoltà. 'Sono entrato ad Amici con la paura di non poter gestire l'ansia', ha rivelato Tancredi. "Attacco di panico, tremava".Anche nella finale non poteva mancare il fuori programma (programmato) tra i professori e i giudici di Amici 20. Nell’ultima puntata di sabato ...Arisa è stata ospite nella nuova edizione di ''Belve, programma in onda ogni venerdì in seconda serata su Rai 2. La cantante ha deciso di aprire il suo ...