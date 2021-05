Anticipazioni Verissimo, oggi in tv: ecco chi sono gli ospiti di sabato 15 maggio 2021 (Di sabato 15 maggio 2021) Manca sempre meno per una nuova attesa e imperdibile puntata di Verissimo. La trasmissione oggi, sabato 15 maggio 2021, accoglierà come sempre tanti ospiti e non mancheranno grandi emozioni e meravigliosi racconti di vita. L’appuntamento è alle 15.30 su Canale 5 con Silvia Toffanin. Anticipazioni Verissimo 15 maggio 2021: ecco tutti gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo. In attesa della finale di Amici, a Verissimo si esibiranno i 5 finalisti: Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Giulia e Alessandro. Spazio, poi, agli ultimi due ragazzi eliminati: il cantante Tancredi e la ballerina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) Manca sempre meno per una nuova attesa e imperdibile puntata di. La trasmissione15, accoglierà come sempre tantie non mancheranno grandi emozioni e meravigliosi racconti di vita. L’appuntamento è alle 15.30 su Canale 5 con Silvia Toffanin.15tutti glididi Silvia Toffanin Tutto pronto per una nuova puntata di. In attesa della finale di Amici, asi esibiranno i 5 finalisti: Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Giulia e Alessandro. Spazio, poi, agli ultimi due ragazzi eliminati: il cantante Tancredi e la ballerina ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Verissimo, oggi in tv: ecco chi sono gli ospiti di sabato 15 maggio 2021 #Verissimo #verissimo - UNDMofficial : New post: Francesca Fioretti Astori: “Bastava un esame in più per salvare Davide” - NOTIZIEWEBLIVE : #Verissimo: ospiti, anticipazioni e interviste del 15 maggio 2021 - - verogossipnews : Anticipazioni Verissimo di domani #verissimo #silviatoffanin - SocialArtistOF : Domani, nuovo appuntamento con VERISSIMO! Tra gli ospiti, i finalisti del serale di #AMICI20. -