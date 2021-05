Angelina Jolie scherza sull’essere ancora single mentre rivela: “Con gli uomini sono molto pignola” (Di sabato 15 maggio 2021) Quasi cinque anni dopo la fine della sua relazione con Brad Pitt, Angelina Jolie è ancora single e ha scherzando sulla cosa dichiarando di conoscere il motivo. L’attrice è stata sposata tre volte. La prima volta con Jonny Lee Miller, la seconda con Billy Bob Thornton prima di convolare a nozze con Brad Pitt. Ma anche il loro matrimonio lungo e apparentemente felice è naufragato e dal 2016 è rimasta single. Ecco cosa ha dichiarato di recente a tale proposito. Angelina Jolie single a 5 anni dalla rottura con Brad Pitt Dopo la rottura da Brad Pitt, Angelina Jolie non ha avuto altre relazioni, o per lo meno nessuna degna di nota. E mentre sull’ex marito fioriscono gossip che lo vorrebbero ... Leggi su velvetmag (Di sabato 15 maggio 2021) Quasi cinque anni dopo la fine della sua relazione con Brad Pitt,e hando sulla cosa dichiarando di conoscere il motivo. L’attrice è stata sposata tre volte. La prima volta con Jonny Lee Miller, la seconda con Billy Bob Thornton prima di convolare a nozze con Brad Pitt. Ma anche il loro matrimonio lungo e apparentemente felice è naufragato e dal 2016 è rimasta. Ecco cosa ha dichiarato di recente a tale proposito.a 5 anni dalla rottura con Brad Pitt Dopo la rottura da Brad Pitt,non ha avuto altre relazioni, o per lo meno nessuna degna di nota. Esull’ex marito fioriscono gossip che lo vorrebbero ...

