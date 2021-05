Andrea Zelletta, incantato da Elisabetta Gregoraci, e riguardo a Pierpaolo: ”Sono disponibile” (Di sabato 15 maggio 2021) Andrea Zelletta ancora una volta torna a parlare della sua bellissima avventura nella Casa di Cinecittà. L’ex gieffino è stato sicuramente uno dei protagonisti venuto fuori alla fine di questa lunghissima edizione vinta da Tommaso Zorzi, il quale lo ha anche ospitato nel suo programma “Il punto Z”, in compagnia della sua fidanzata Natalia Paragoni. I due ragazzi hanno raccontato la loro vita di coppia dopo il reality show, ma Andrea Zelletta a anche raccontato come è stato il suo GF Vip e della sua amicizia con Pierpaolo Pretelli. Andrea Zelletta e la sua confessione su Elisabetta Gregoraci Andrea Zelletta ha risposto ad alcune domande fatte da Tommaso Zorzi, il quale gli avrebbe domandato con quale ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 15 maggio 2021)ancora una volta torna a parlare della sua bellissima avventura nella Casa di Cinecittà. L’ex gieffino è stato sicuramente uno dei protagonisti venuto fuori alla fine di questa lunghissima edizione vinta da Tommaso Zorzi, il quale lo ha anche ospitato nel suo programma “Il punto Z”, in compagnia della sua fidanzata Natalia Paragoni. I due ragazzi hanno raccontato la loro vita di coppia dopo il reality show, maa anche raccontato come è stato il suo GF Vip e della sua amicizia conPretelli.e la sua confessione suha risposto ad alcune domande fatte da Tommaso Zorzi, il quale gli avrebbe domandato con quale ...

