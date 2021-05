Andrea Montovoli, single o fidanzato? Chi è Roberta Fontana (Di sabato 15 maggio 2021) Cosa sapere della vita privata del noto attore emiliano . (Instagram)Nato a Porretta Terme, sull’Appennino bolognese, nel 1985, Andrea Montovoli è attore teatrale prima di fare il suo esordio nel 2006 sul grande schermo con il film Uno su due per la regia di Eugenio Cappuccio. Nello stesso anno, l’attore recita nella miniserie televisiva Quo vadis, baby? di Gabriele Salvatores per la regia di Guido Chiesa. Ti potrebbe interessare anche -> Lidia Schillaci sogna in grande: la cantante svela il suo progetto – VIDEO Nel 2009 partecipa al talent Ballando con le stelle e arriva secondo. Quindi per lui arrivano una serie di importanti pellicole che lo sdoganano al grande pubblico, a partire da Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia. Recita tra gli altri per Pupi Avati, Rossella Izzo, Stefano Salvati e diventa un volto molto amato e ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 maggio 2021) Cosa sapere della vita privata del noto attore emiliano . (Instagram)Nato a Porretta Terme, sull’Appennino bolognese, nel 1985,è attore teatrale prima di fare il suo esordio nel 2006 sul grande schermo con il film Uno su due per la regia di Eugenio Cappuccio. Nello stesso anno, l’attore recita nella miniserie televisiva Quo vadis, baby? di Gabriele Salvatores per la regia di Guido Chiesa. Ti potrebbe interessare anche -> Lidia Schillaci sogna in grande: la cantante svela il suo progetto – VIDEO Nel 2009 partecipa al talent Ballando con le stelle e arriva secondo. Quindi per lui arrivano una serie di importanti pellicole che lo sdoganano al grande pubblico, a partire da Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia. Recita tra gli altri per Pupi Avati, Rossella Izzo, Stefano Salvati e diventa un volto molto amato e ...

Advertising

zazoomblog : Andrea Montovoli: chi è età carriera fidanzata Instagram dove vive - #Andrea #Montovoli: #carriera - CorriereUmbria : Andrea Montovoli, dalla morte del padre quando aveva 12 anni al carcere per spaccio di droga #AndreaMontovoli… - DonnaGlamour : Chi è Andrea Montovoli, dal carcere al teatro, passando per i reality show - zazoomblog : Andrea Montovoli: età fidanzata carriera Isola dei famosi carcere libro Instagram - #Andrea #Montovoli: #fidanzata - danitrash77 : Concorrenti sopravvalutati? Però mi interessa dal punto di vista delle dinamiche e startegie, non i bellocci esal…… -