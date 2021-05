Andrea Damante si fa biondo e rivoluziona il look. Tempo di cambiamenti (Di sabato 15 maggio 2021) Il deejay veronese cambia 'tono' e mette a 'soqquadro' la sua acconciatura L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 15 maggio 2021) Il deejay veronese cambia 'tono' e mette a 'soqquadro' la sua acconciatura L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

MediasetPlay : Pronti a #ilPuntoZ di stasera? Il nostro Tommaso sarà in studio con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni... Avremo po… - MediasetPlay : Andrea Damante... Innamorato: CONFIRMED! #ilPuntoZ Seguite ORA la diretta ?? - MediasetPlay : Su le mani per Andrea Damante, in collegamento telefonico con Tommy a #ilPuntoZ! Seguite ORA la diretta ??… - ___elisaa18___ : La vedo difficile questa..Andrea Damante che ha 2.4 mln followers?????? #PRELEMI - IsolaGfvip : Mi sa mi sa che uscirà CIUFOLI ha messo la storia Cecilia e Andrea damante!?? siamo finiti. #PRELEMI -