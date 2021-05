Andrea, 15 anni, trovato senza vita nel suo letto. Il nonno era morto 24 ore prima (Di sabato 15 maggio 2021) Andrea Tonelli è morto per un arresto cardiaco ad appena 15 anni: la mamma e la sorella lo hanno trovato senza vita nel suo letto. Il secondo lutto nel giro di due giorni per la famiglia. Tragedia a Reggio Emilia, dove nella mattinata di giovedì un ragazzo di appena 15 anni, Andrea Tonelli, è stato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 15 maggio 2021)Tonelli èper un arresto cardiaco ad appena 15: la mamma e la sorella lo hannonel suo. Il secondo lutto nel giro di due giorni per la famiglia. Tragedia a Reggio Emilia, dove nella mattinata di giovedì un ragazzo di appena 15Tonelli, è stato L'articolo proviene da Leggilo.org.

