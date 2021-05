Andrea | 15 anni | muore il giorno dopo il funerale del nonno | 82 anni

(Di sabato 15 maggio 2021) Un 15enne reggiano è stato trovato morto a La Brugna, frazione di Casina, nell’Appennino in provincia di Reggio Emilia. Il ragazzino,Tonelli, ieri mattina è stato colto da un arresto cardiaco nel sonno. I genitori lo hanno trovato privo di vita nel suo letto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi. A stroncarlo sarebbe stato un malore. Ilprima era morto ildi, Brenno Lolli, 82una lunga malattia. Il giovane non aveva problemi di salute particolari, stando a quanto riporta la stampa locale. La famiglia ha fissato le esequie che si sono svolte oggi pomeriggio.ora riposa al cimitero proprio di fianco alla tomba del.“La comunità di Casina tutta si stringe ...

Il giorno prima era morto il nonno di Andrea, Brenno Lolli, 82 anni, dopo una lunga malattia. Il giovane non aveva problemi di salute particolari, stando a quanto riporta la stampa locale.