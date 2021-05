Anche la Cina atterra su Marte: il rover Zhurong è arrivato sul Pianeta Rosso – Il video (Di sabato 15 maggio 2021) Nella notte italiana il rover cinese Zhurong è atterrato in sicurezza sulle dune di Utopia Planitia di Marte. Pechino ha cosi completato con successo le operazioni per la prima esplorazione interplanetaria. Dopo tre mesi di preparativi in orbita la sonda è sopravvissuta ai cosiddetti «sette minuti di e» o «nove minuti di ignoto», in cui non è possibile ricevere dalla Terra i segnali in diretta a causa del naturale ritardo delle comunicazioni. Il rover ha toccato la superficie poco dopo le 7 locali (l’1 in Italia). May 15, 2021 È stata la China National Space Administration (CNSA), l’agenzia spaziale cinese, a confermare la riuscita dell’operazione. Il rover, alimentato a energia solare e del peso di 240 chilogrammi, ha sei carichi utili scientifici – tra un paio di telecamere ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) Nella notte italiana ilcineseto in sicurezza sulle dune di Utopia Planitia di. Pechino ha cosi completato con successo le operazioni per la prima esplorazione interplanetaria. Dopo tre mesi di preparativi in orbita la sonda è sopravvissuta ai cosiddetti «sette minuti di e» o «nove minuti di ignoto», in cui non è possibile ricevere dalla Terra i segnali in diretta a causa del naturale ritardo delle comunicazioni. Ilha toccato la superficie poco dopo le 7 locali (l’1 in Italia). May 15, 2021 È stata la China National Space Administration (CNSA), l’agenzia spaziale cinese, a confermare la riuscita dell’operazione. Il, alimentato a energia solare e del peso di 240 chilogrammi, ha sei carichi utili scientifici – tra un paio di telecamere ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.15 @RaiTre Le telecamere cinesi piazzate in luoghi strategici in tutto il paese 'dialogano' con l… - reportrai3 : La narrazione ufficiale del governo cinese è che non c’è alcun campo di detenzione. Ne ha scritto sul Global Times… - 56leofab : La Cina su Marte ha portato anche il covid? ?? - EstudiosSiris : RT @paoloigna1: Anche la #Cina è su #Marte #ZhurongRover - isonoeurobrat : RT @AXAIM_IT: Entro il 2025 in Europa l’economia d’argento arriverà a €5,7 trilioni, dando lavoro a 88 milioni di persone. Scopri quali set… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Cina Rover cinese su Marte: Zhurong è sbarcato sul Pianeta Rosso La notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3 , la Cina è riuscita per la prima volta a sbarcare ... Ma, insieme, le due camere panoramiche trasmetteranno anche immagini dell'ambiente circostante. Un ...

La Cina fa touch down su Marte La Cina ha anche in programma di lanciare una missione sample return su Marte nel 2028, proprio come la missione congiunta NASA e ESA programmata per il lancio nello stesso anno. L'Agenzia spaziale ...

La Cina rimpiangerà Angela Merkel AGI - Agenzia Italia Auto elettrica calata dall'alto, l'AD di Stellantis scettico su prezzi, impatto ambientale e occupazione L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, non le ha certo mandate a dire sull'auto elettrica, parlando di una decisione imposta dai governi, anche in modo brutale. Secondo lui c'è un pr ...

La Cina atterra su Marte e sfida gli USA Le ambizioni spaziali della Cina accelerano: un veicolo del dragone è atterrato su Marte. Il piano di esplorazione è un evidente messaggio di sfida agli USA nella lotta all'egemonia.

La notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3 , laè riuscita per la prima volta a sbarcare ... Ma, insieme, le due camere panoramiche trasmetterannoimmagini dell'ambiente circostante. Un ...Lahain programma di lanciare una missione sample return su Marte nel 2028, proprio come la missione congiunta NASA e ESA programmata per il lancio nello stesso anno. L'Agenzia spaziale ...L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, non le ha certo mandate a dire sull'auto elettrica, parlando di una decisione imposta dai governi, anche in modo brutale. Secondo lui c'è un pr ...Le ambizioni spaziali della Cina accelerano: un veicolo del dragone è atterrato su Marte. Il piano di esplorazione è un evidente messaggio di sfida agli USA nella lotta all'egemonia.