Amministrative: il centrodestra saprà sfruttare le spaccature degli avversari? (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag – Salvo ulteriori rinvii, nel corso del prossimo autunno si terranno le elezioni comunali nelle maggiori città italiane e si rinnoverà il consiglio regionale della Calabria. Nonostante vi sia stato già uno slittamento rispetto alla scadenza primaverile originale, al momento è ben poca la chiarezza sulla scelta dei candidati per questa tornata di Amministrative. Appare pertanto oggi difficile ipotizzare le scelte dei rispettivi partiti al fine di rendersi competitivi su ogni territorio. Se l’alleanza di centrodestra non è mai stata in dubbio nonostante le difficoltà, il centrosinistra appare come una vera polveriera. A partire dal confronto-scontro tra Pd e M5S, che non sembrano aver trovato al momento alcuna quadra sulle alleanze territoriali. Per entrambi il “terzo polo” di Azione, Italia Viva e +Europa rappresenta inoltre un ostacolo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag – Salvo ulteriori rinvii, nel corso del prossimo autunno si terranno le elezioni comunali nelle maggiori città italiane e si rinnoverà il consiglio regionale della Calabria. Nonostante vi sia stato già uno slittamento rispetto alla scadenza primaverile originale, al momento è ben poca la chiarezza sulla scelta dei candidati per questa tornata di. Appare pertanto oggi difficile ipotizzare le scelte dei rispettivi partiti al fine di rendersi competitivi su ogni territorio. Se l’alleanza dinon è mai stata in dubbio nonostante le difficoltà, il centrosinistra appare come una vera polveriera. A partire dal confronto-scontro tra Pd e M5S, che non sembrano aver trovato al momento alcuna quadra sulle alleanze territoriali. Per entrambi il “terzo polo” di Azione, Italia Viva e +Europa rappresenta inoltre un ostacolo ...

Advertising

elio_vito : Ci sarà riunione del centrodestra sulle #amministrative. Sarebbe sbagliato però se @forza_italia non cogliesse l’op… - AA31192Patriota : RT @IlPrimatoN: Se l’alleanza di centrodestra non è mai stata in dubbio nonostante le difficoltà, il centrosinistra appare come una vera po… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Se l’alleanza di centrodestra non è mai stata in dubbio nonostante le difficoltà, il centrosinistra appare come una vera po… - IlPrimatoN : Se l’alleanza di centrodestra non è mai stata in dubbio nonostante le difficoltà, il centrosinistra appare come una… - Enzo40510601 : RT @ilgiornale: Amministrative: oggi Albertini scioglie la riserva e su Roma il centrodestra spera ancora in Bertolaso -