Amministrative, Albertini “Non posso accettare candidatura per Milano” (Di sabato 15 maggio 2021) Milano (ITALPRESS) – “In questo giorno a me caro, che coincide con la data in cui nel 1997 ho giurato da sindaco per la prima volta, mi rivolgo ai concittadini milanesi, agli amici e sostenitori, ai leader del centro-destra: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, al quale rivolgo con affetto un augurio di pronta guarigione. Vi devo una risposta dopo settimane in cui ho sentito l’affetto e il sostegno di voi tutti. Alcuni sondaggi m’avevano indicato come possibile candidato vincente nella imminente consultazione elettorale per la scelta del sindaco di Milano. Purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità offertami. Nè voglio mantenere questa incertezza che potrebbe danneggiare il corso della campagna”. Lo scrive sul suo sito internet ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021)(ITALPRESS) – “In questo giorno a me caro, che coincide con la data in cui nel 1997 ho giurato da sindaco per la prima volta, mi rivolgo ai concittadini milanesi, agli amici e sostenitori, ai leader del centro-destra: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, al quale rivolgo con affetto un augurio di pronta guarigione. Vi devo una risposta dopo settimane in cui ho sentito l’affetto e il sostegno di voi tutti. Alcuni sondaggi m’avevano indicato come possibile candidato vincente nella imminente consultazione elettorale per la scelta del sindaco di. Purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali nonquesta generosa opportunità offertami. Nè voglio mantenere questa incertezza che potrebbe danneggiare il corso della campagna”. Lo scrive sul suo sito internet ...

Advertising

Tele_Nicosia : Amministrative, Albertini “Non posso accettare candidatura per Milano” - Italpress : Amministrative, Albertini “Non posso accettare candidatura per Milano” - LaNotifica : Amministrative, Albertini “Non posso accettare candidatura per Milano” - RaiNews : #amministrative, 'Candidato giovane e deve rappresentare categorie produttive' auspica #albertini - CorriereCitta : Amministrative, Albertini “Non posso accettare candidatura per Milano” -