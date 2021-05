Amici: tutti gli ascolti delle finali (Di sabato 15 maggio 2021) Maria De Filippi - Amici 2021 Amici 2021 arriva alla finale, in una serata che darà l’ultimo responso auditel di questa ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Gli ascolti sono da record: oltre 5,7 milioni di spettatori e quasi il 28% di share fino alla semifinale. Per trovare numeri più alti occorre tornare indietro di tredici anni, quando Amici 2008 chiuse con una media superiore ai 6 milioni, pari al 28.6%. In attesa del nuovo verdetto, andiamo a ricordare tutti gli ascolti delle finali. ascolti Amici: tutti i numeri delle finali Ripercorriamo la storia auditel delle finali di Amici, dall’ultima ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 15 maggio 2021) Maria De Filippi -20212021 arriva alla finale, in una serata che darà l’ultimo responso auditel di questa ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Glisono da record: oltre 5,7 milioni di spettatori e quasi il 28% di share fino alla semifinale. Per trovare numeri più alti occorre tornare indietro di tredici anni, quando2008 chiuse con una media superiore ai 6 milioni, pari al 28.6%. In attesa del nuovo verdetto, andiamo a ricordareglii numeriRipercorriamo la storia auditeldi, dall’ultima ...

