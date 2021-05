AMICI – LA FINALE: CALA IL SIPARIO SULL’EDIZIONE DEI RECORD DEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI (Di sabato 15 maggio 2021) Sabato 15 maggio la FINALE in diretta, in prima serata su Canale 5, di “AMICI”, il TALENT show campione d’ascolti ideato e condotto da MARIA De FILIPPI. Si chiude un’edizione che entra nella storia ventennale del TALENT show.In diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, MARIA De FILIPPI conduce su Canale 5 l’ultimo appuntamento di questa stagione del TALENT show “AMICI”. Cinque i TALENTi che si contendono la vittoria in una serata di sfide: Aka7even, 21 anni cantautore; Giulia, 19 anni ballerina; Sangiovanni,18 anni cantautore; Alessandro, 21 anni ballerino e Deddy, 19 anni cantautore. Solo uno di loro si aggiudicherà il premio di vincitore assoluto. In palio un premio del valore di 150 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 15 maggio 2021) Sabato 15 maggio lain diretta, in prima serata su Canale 5, di “”, ilshow campione d’ascolti ideato e condotto daDe. Si chiude un’edizione che entra nella storia ventennale delshow.In diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma,Deconduce su Canale 5 l’ultimo appuntamento di questa stagione delshow “”. Cinque ii che si contendono la vittoria in una serata di sfide: Aka7even, 21 anni cantautore; Giulia, 19 anni ballerina; Sangiovanni,18 anni cantautore; Alessandro, 21 anni ballerino e Deddy, 19 anni cantautore. Solo uno di loro si aggiudicherà il premio di vincitore assoluto. In palio un premio del valore di 150 ...

Advertising

IlContiAndrea : #Amici20, la finale: chi sono i finalisti in gara e come funziona la votazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere… - WittyTV : Sabato 15 Maggio vi aspetta la FINALE di #Amici20 in DIRETTA su Canale 5 in prima serata! Chi sarà il vincitore? ??… - diaferiamarian1 : RT @itsma00: Lei ha fatto uno dei percorsi più belli all'interno di Amici, è cresciuta tantissimo come ballerina ed ha imparato anche ad am… - saaaara_mooonti : @m_orione Si ama votiamo fino alla finale di Amici 21 - anziiishere : RT @diorsunset_: Non il TG5 che nel servizio sulla finale di Amici mette solo Las Vegas e Mi Manchi. TASTE. -