Amici, Aka7even rompe il silenzio su Martina: "Cosa provo per lei oggi". Stasera la finale (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aka7even torna a parlare di Martina Miliddi e della loro storia nata ad Amici 2021. Il cantante e la ballerina sono stati protagonisti di un'intensa storia d'amore nella scuola di Maria De Filippi. Una love story segnata da litigi e da un continuo tira e molla. Alla fine è stata Martina a mettere fine alla relazione, confessando di provare qualCosa per Raffaele, un altro concorrente di Amici 2021. Aka7even, che inizialmente ha sofferto molto per l'addio, oggi è convinto che mettere fine al legame con la ballerina sia stata la scelta giusta perché i sentimenti che provava stavano influendo sul suo percorso. "Sicuramente ho dei bei ricordi di lei – ha confessato il cantautore napoletano a Silvia Toffanin, pochi minuti ...

IlContiAndrea : #Tancredi a @FQMagazineit: “Chi vince tra Aka7even, Sangiovanni e Deddy? Punto su tutti e tre. Qui mi sono liberato… - anteprima24 : ** #Amici, #Aka7even rompe il silenzio su Martina: 'Cosa provo per lei oggi'. Stasera la finale **… - funny_dreamer16 : Chi vincerà la ventesima edizione di 'Amici'??? (Aka7even lo scrivete nei commenti, io non lo prendo in considera… - sevencloe : RT @lssz21: Concludiamo questo blocco sui ragazzi di Amici con la hit dell’estate by Luca Marzano in arte Aka7even perchè SI #Amici20 #ver… - semprenelmio : RT @ashcoltami: Se stasera Luca Marzano in arte Aka7even vince amici esco le tette -