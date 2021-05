Amici 2021 finalissima: chi ha vinto ieri sera? VIDEO (Di domenica 16 maggio 2021) Il 15 maggio è andata in onda la puntata finale di Amici 2021, che ha decretato il vincitore dell’edizione numero 20: scopriamo chi ha vinto la finalissima tra i due fidanzati Sangiovanni e Giulia! Leggi anche: Amici 2021, finale: quanto guadagna il vincitore? Montepremi shock Amici 2021: chi ha vinto ieri sera? I protagonisti della finalissima di... Leggi su donnapop (Di domenica 16 maggio 2021) Il 15 maggio è andata in onda la puntata finale di, che ha decretato il vincitore dell’edizione numero 20: scopriamo chi halatra i due fidanzati Sangiovanni e Giulia! Leggi anche:, finale: quanto guadagna il vincitore? Montepremi shock: chi ha? I protagonisti delladi...

Advertising

petergomezblog : Cari amici, care amiche questa sera, dopo #Crozza, torno sul Nove #laconfessione. Scopriremo il lato oscuro del su… - repubblica : Positiva al Covid, si ritrova con gli amici in piazza Gae Aulenti a Milano: ventenne denunciata - fattoquotidiano : INCHIESTA SU GRILLO&C Gli amici di Ciro: la ragazza mise like ai nostri post - milibrat6 : RT @PaolaDS_1: #prelemi HOW IT HOW IT'S STARTED GOING 20/03/2021.… - benjamn_boliche : RT @fanpage: #Amici20 Giulia vince a sorpresa contro Sangiovanni! -