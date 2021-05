Amici 20, Tancredi a FqMagazine: “Chi vince tra Aka7even, Sangiovanni e Deddy? Punto su tutti e tre. Qui mi sono liberato da demoni e insicurezze” (Di sabato 15 maggio 2021) Tancredi si è rivelato una delle novità più interessanti della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Il cantautore è arrivato fino alla Semifinale ma è soddisfatto e sereno del suo percorso all’interno della scuola. Tra fragilità e demoni, Tancredi è uscito vincitore con in mano un Ep appena sfornato dal titolo “Iride” che contiene “Las Vegas”, singolo con oltre 8 milioni di stream su Spotify, nella top10 della classifica Top200 di Spotify (alla posizione n.8) e stabile nella Viral 50 (dove occupa la n.23), “Fuori di testa” (oltre 1 milione e mezzo di stream su Spotify) e l’ultimo “Leggi dell’Universo”. Dal 17 maggio sarà impegnato in un instore tour per il firmacopie, rispettando sempre i protocolli di sicurezza anti Covid. “In questo Ep ho messo insieme i brani presentati ad ‘Amici’, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021)si è rivelato una delle novità più interessanti della ventesima edizione di “di Maria De Filippi”. Il cantautore è arrivato fino alla Semifinale ma è soddisfatto e sereno del suo percorso all’interno della scuola. Tra fragilità eè uscito vincitore con in mano un Ep appena sfornato dal titolo “Iride” che contiene “Las Vegas”, singolo con oltre 8 milioni di stream su Spotify, nella top10 della classifica Top200 di Spotify (alla posizione n.8) e stabile nella Viral 50 (dove occupa la n.23), “Fuori di testa” (oltre 1 milione e mezzo di stream su Spotify) e l’ultimo “Leggi dell’Universo”. Dal 17 maggio sarà impegnato in un instore tour per il firmacopie, rispettando sempre i protocolli di sicurezza anti Covid. “In questo Ep ho messo insieme i brani presentati ad ‘’, ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici Tancredi Verissimo Anticipazioni: ospiti in studio i Finalisti di Amici In attesa si scoprire il vincitore della ventesima edizione di Amici , la Toffanin ospiterà i ... In studio anche gli ultimi due eliminati , il cantante Tancredi e la ballerina Serena . Spazio poi a ...

Verissimo anticipazioni 15 maggio 2021: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin ...Enrico Ruggeri Nell'attesa di vedere finalmente nel piccolo schermo la finale del Serale di ' Amici ... con loro, ci saranno anche gli ultimi ragazzi eliminati: Tancredi e Serena . I telespettatori non ...

Verissimo, i finalisti di Amici si sfidano e torna Tancredi DiLei Verissimo Anticipazioni: ospiti in studio i Finalisti di Amici Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti della nuova Puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda oggi sabato 15 maggio 2021.

Amici 20, il cantante confessa: “Avevo attacchi di panico” Una rivelazione importante ad Amici 20, il cantante eliminato ha infatti parlato dei suoi problemi personali ma anche dei suoi progetti.

