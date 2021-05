Amici 20: Sangiovanni spera nella finale, “Sarà comunque una bellissima serata” (Di sabato 15 maggio 2021) Sangiovanni è uno di quelli che si candida a diventare il vincitore di questa edizione di Amici 20. comunque vada il cantante però afferma che la finale di stasera “Sarà comunque una bellissima serata”. Sangiovanni si è reso protagonista di un momento molto toccante ad Amici 20, a tutti i concorrenti è stato infatti chiesto di scrivere una lettera e quella di Sangiovanni è stata letta da Maria De Filippi nella finale, e usata per realizzare una clip nella quale raccogliere tutto il viaggio nel talent. “Indipendentemente da come andrà, Sarà una bellissima serata”, ha detto prima della ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 maggio 2021)è uno di quelli che si candida a diventare il vincitore di questa edizione di20.vada il cantante però afferma che ladi stasera “una”.si è reso protagonista di un momento molto toccante ad20, a tutti i concorrenti è stato infatti chiesto di scrivere una lettera e quella diè stata letta da Maria De Filippi, e usata per realizzare una clipquale raccogliere tutto il viaggio nel talent. “Indipendentemente da come andrà,una”, ha detto prima della ...

IlContiAndrea : #Tancredi a @FQMagazineit: “Chi vince tra Aka7even, Sangiovanni e Deddy? Punto su tutti e tre. Qui mi sono liberato… - VBiallo : RT @AmarisseElena: Neanche la decenza di camuffarla un pò sta pagliacciata!!! Chiamiamolo amici de sangiovanni e giulia a sto punto. Aka da… - Giusy18266683 : Ma sta gareggiando solo Sangiovanni o anche altri? Chiedo per un amico #Amici2020 #amici #Amici20 - iamGiampi_ : Grazie al cazzo che ha vinto Sangiovanni, hanno votato le bambine con i soldi dei genitori, mentre tutto il resto n… - gin20003 : come me la rido quando leggo le critiche a Sangiovanni sorrido e rispondo che effettivamente i due milioni di strea… -