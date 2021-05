Amici 20, le prime anticipazioni della finale a cinque: il favorito (Di sabato 15 maggio 2021) Amici 20 sta per giungere al suo epilogo, dopo essersi rivelato record di ascolti nel sabato sera di Canale 5, e per il gran finale il talent non mancherà di stupire il pubblico tv con colpi di scena e diversi premi già emersi in rete, nella grande attesa. In palio per i talenti di Amici 20, quando ormai mancano poche ore alla finale del talent, spuntano ben 7 premi. Il primo, il più ambito in assoluto tra questi, è il montepremi finale che spetterà come di consueto al solo vincitore finale del talent. Questo e molto altro ancora vi snoccioliamo di seguito. Amici 20, la finale è ricca di sorprese Si preannuncia ricca di sorprese la finale di Amici 20, che stando alle ultime anticipazioni tv va in onda ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 maggio 2021)20 sta per giungere al suo epilogo, dopo essersi rivelato record di ascolti nel sabato sera di Canale 5, e per il granil talent non mancherà di stupire il pubblico tv con colpi di scena e diversi premi già emersi in rete, nella grande attesa. In palio per i talenti di20, quando ormai mancano poche ore alladel talent, spuntano ben 7 premi. Il primo, il più ambito in assoluto tra questi, è il montepremiche spetterà come di consueto al solo vincitoredel talent. Questo e molto altro ancora vi snoccioliamo di seguito.20, laè ricca di sorprese Si preannuncia ricca di sorprese ladi20, che stando alle ultimetv va in onda ...

