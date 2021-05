Amici 20 | le anticipazioni dell’ultima puntata | cosa accadrà

(Di sabato 15 maggio 2021) Spuntano ledi20: ecconella grande finale di stasera, sabato 15 maggio Il talent show20 di Maria De Filippi stasera andrà in onda, in diretta, con l’ultima. L’attesissima finale vedrà le sfide tra Aka7even (canto), Giulia (ballo), Sangiovanni (canto), Alessandro (canto) e Deddy (canto). I L'articolo proviene da Inews.it.

Vincitore Amici 2021 Serale, la finale: diretta 15 maggio. Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Giulia e Alessandro protagonisti. Gaia, Pio e Amedeo gli ospiti.