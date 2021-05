Amici 20, la finale in diretta: come funziona? Modalità, sfide e televoto (Di sabato 15 maggio 2021) LA finale DI Amici 20 La puntata della finale di Amici 20 andrà in diretta oggi 15 maggio su Canale 5 alle ore 21.20. Ecco come si svolgerà l’ultimo episodio di questa edizione. LEGGI ANCHE Amici 20, L’ULTIMA PUNTATA DEL DAYTIME: I FINALISTI PARLANO A CUORE APERTO I PREMI IN PALIO Questa sera sarà svelato in diretta, il vincitore o la vincitrice di Amici 20. Oltre al premio più ambito, ossia la vittoria, ci sono altri premi in palio. Chi salirà sul gradino più alto del podio, porterà con sé anche 150mila euro in gettoni d’oro. Ci saranno anche i vincitori della categoria ballo e della categoria canto. Ciascuno dei due vincerà 50mila euro a testa. Un altro premio sarà quello del Premio della Critica Tim, sempre del valore di 50mila ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 maggio 2021) LADI20 La puntata delladi20 andrà inoggi 15 maggio su Canale 5 alle ore 21.20. Eccosi svolgerà l’ultimo episodio di questa edizione. LEGGI ANCHE20, L’ULTIMA PUNTATA DEL DAYTIME: I FINALISTI PARLANO A CUORE APERTO I PREMI IN PALIO Questa sera sarà svelato in, il vincitore o la vincitrice di20. Oltre al premio più ambito, ossia la vittoria, ci sono altri premi in palio. Chi salirà sul gradino più alto del podio, porterà con sé anche 150mila euro in gettoni d’oro. Ci saranno anche i vincitori della categoria ballo e della categoria canto. Ciascuno dei due vincerà 50mila euro a testa. Un altro premio sarà quello del Premio della Critica Tim, sempre del valore di 50mila ...

