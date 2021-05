Amici 20, il ritorno tanto atteso di Pio ed Amedeo: scatto il bacio con Maria De Filippi (Di sabato 15 maggio 2021) Amici 20, Pio ed Amedeo ritornano in studio: scatta il bacio con Maria De Filippi, il momento è davvero imperdibile, avete visto anche voi? A distanza di qualche settimana dalla fine del loro “Felicissima Sera”, Pio ed Amedeo sono ritornati nello studio di Amici. Proprio nel corso della finale di Sabato 15 Maggio, il simpaticissimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 15 maggio 2021)20, Pio edritornano in studio: scatta ilconDe, il momento è davvero imperdibile, avete visto anche voi? A distanza di qualche settimana dalla fine del loro “Felicissima Sera”, Pio edsono ritornati nello studio di. Proprio nel corso della finale di Sabato 15 Maggio, il simpaticissimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

